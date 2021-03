De KVO-formule: "Gegenpress, american football, mislukte strandspeler en vrouw van de coach"

KV Oostende-speler Jelle Bataille was gisteren te gast in Extra Time. Zijn ploeg is de revelatie van het seizoen en strijdt volop mee voor Play-off I. Bataille gaf tekst en uitleg bij de succesformule van trainer Alexander Blessin.

"Op de eerste training waren we met 8: waar bleven de spelers?"

"Dit had ik nooit gedacht in augustus. Op de eerste training waren we met 8 spelers, de rest waren allemaal beloften. En dat bleef maar duren en ik dacht ook: wanneer komen ze nu? Komt er plots een bus af?" "Maar toen kwam de ene na de andere. Ook veel spelers die kwamen testen, zoals Arthur Theate." Er zou ook een strandvoetballer komen testen zijn. "Van de Engelse nationale ploeg hé. Op basis van data is die dan komen testen. Of die op het strand getest heeft? We hadden wat zand op het veld gestrooid. Het was een goeie gast maar hij bleef toch beter op het strand."

"Tijdens de 1e fitnesssessie trokken er een paar bleek weg"

Trainer Blessin zweert bij gegenpressing bij KV Oostende. Die manier van voetballen vraagt conditioneel erg veel van de spelers. "Ik denk dat we een van de zwaarste voorbereidingen gehad hebben sinds ik bij de ploeg speel", vertelt Bataille. "We hebben een physical coach, Alfred. Die is drie keer zo breed als ik. Hij heeft american football gespeeld en wil die trainingsschema's naar het voetbal brengen. Bij de eerste fitnesstraining zijn er toch een paar spelers bleek weggetrokken. Maar het heeft zijn vruchten afgeworpen." "De eerste weken op training waren puur lopen. 30 minuten met de bal aan de voet bijvoorbeeld." Maar na al dat harde werk verloor KVO zijn eerste match tegen Beerschot. "Ik dacht wel: dat kan hier een seizoen worden zoals de voorbije 2 jaar. Vechten tegen de degradatie. Maar na de zege tegen KV Mechelen is alles gekeerd en het geluk is ook aan onze zijde."

"Als je even te laat bent, zit het de dag nadien in de beelden"

Filip Joos gaf een bloemlezing van de kantelmomenten - letterlijk - in de match tegen KV Mechelen. "Daar trainen we ook elke week op. Dat is het handelsmerk van onze trainer", vertelde Bataille. "Als je even te laat bent dan zit het in de beelden de dag na de match." "Of hij hard roept langs de lijn? Voortdurend. In het begin was dat wat aanpassen. Het maakt niet uit aan welke kant je speelt, want hij roept tot aan de overkant, hoor."

"Er wordt bij ons tien keer op een match "rood" geroepen"

Volgens Filip Joos wordt er in Oostende, ondanks de afwezigheid van de fans, toch nog erg hard gesupporterd. "Dat klopt, door Tony Obi bijvoorbeeld. Ook de CEO en de vrouw van de trainer. Ik denk dat er tien keer "rood" geroepen wordt in een match. Bij elke kleine fout." "We horen dat ook op het veld. Dat is nog wel lachen. En het helpt wel."

Over zijn ploegmaats: "Brecht-trick en de smiling guy"

Jelle Bataille babbelde ook mee over enkele van zijn ploegmaats. Zijn moment van de week was bijvoorbeeld de goal van Brecht Capon. “Van Brecht-trick", lachte hij. "Na zijn hattrick tegen Charleroi noemen we hem zo. Ik zat toen in de tribunes en toen hebben we die naam verzonnen." "Ik was heel blij voor hem. Ik heb zijn plaats een beetje ingenomen, maar hij heeft nooit moeilijk gedaan, integendeel. Hij helpt me. Iedereen gunt hem dat. Brecht is ook heel bescheiden. Na die goal komt hij in de kleedkamer en dan zit hij daar gewoon. Het is een topgast." Het ging ook even over de "echte" spitsen van KV Oostende. "Fashion Sakala is echt een toffe kerel. De “smiling guy” noemen we hem, altijd met de tandjes bloot. Hij is koelbloediger geworden dan vorig jaar. Nu maakt hij van halve kansjes een goal.” “Op de flank moet hij te veel nadenken. Hij moet vrij kunnen spelen. Voorzetten trappen is ook niets voor hem.” De penalty’s worden genomen door Gueye. “Hij oefent eigenlijk nooit op training, Fashion altijd. Daarom is er soms discussie."

De vraagjes aan Bataille: "Verdient Theate een selectie voor de Rode Duivels? Neen."