Penaltyfase in Chelsea-Manchester United ontketent vurige discussie in Extra Time

Filip Joos keerde voor zijn moment van de week terug naar de Engelse topper tussen Chelsea en Manchester United van zondagavond.

Chelsea-speler Callum Hudson-Odoi beroerde de bal in de zestien met zijn hand, maar scheidsrechter Stuart Attwell gaf geen krimp, ook niet na het bekijken van de beelden.

Filip Joos schetste hoe volgens de geest van het reglement de scheidsrechter eigenlijk penalty had moeten fluiten, maar was tevreden dat de man met het fluitje niet redeneerde volgens "het foute reglement".

"Hij nam een beslissing uit de oude doos", argumenteerde Joos. "Perfect: iemand met een eigen visie die durft te rebelleren tegen een onzinnig reglement. Deze man is een held."

Peter Vandenbempt ging in tegen het standpunt van Filip Joos: "Er is een nieuwe regel. De scheids kan niet ineens beslissen om te fluiten zoals twee jaar geleden."

Waarna de discussie over het buikgevoel van de ref helemaal op gang kwam. "Een regel die fout is, bevecht je. Deze man doet dat: chapeau", herhaalde Joos nog eens. "We moeten naar buikgevoel bij de refs."