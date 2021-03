Roodhooft: "Was niet echt heel blij met vroege aanval van Mathieu"

Ze zijn niet met veel, de renners die niet winnen en toch het meest over de tongen gaan achteraf. Mathieu van der Poel kreeg het voor elkaar na Kuurne-Brussel-Kuurne, de wedstrijd die hij openbrak op 85 kilometer van de finish. Zijn teammanager kwam het uitleggen in onze podcast De Tribune.

Al op 85 kilometer van de streep in Kuurne-Brussel-Kuurne deed Mathieu van der Poel monden opvallen met een gewaagde aanval. Teammanager Christoph Roodhooft zat in de wagen en was eigenlijk niet zo blij met het spektakelstukje van zijn goudklompje. "Ik ga niet zeggen dat ik er echt blij mee was", zei hij in De Tribune. "Zeker niet. We hadden afgesproken dat Mathieu zou aanvallen op de Oude Kwaremont, waar het logisch was geweest en iedereen het had verwacht. Hij deed het 20 kilometer vroeger." "Het was mooi en het had goed kunnen aflopen, maar met dat soort ondernemeningen beperk je je eigen winstkansen wel een beetje natuurlijk. Het is wel duidelijk dat hij een goed niveau haalt en dat zal ook wel een reden geweest zijn om er zo vroeg aan te beginnen."

Toen Eddy Merckx in 1969 alleen wegreed in de Ronde van Vlaanderen en zijn ploegleider Lomme Driessens hem vroeg of hij gek geworden was, antwoordde Merckx met de woorden "Kus mijn kloten, ik rij door".

"Dat zijn woorden die Mathieu niet gebruikt", zei Roodhooft. "En ik kon hem moeilijk nog terugroepen." "De koers brak door zijn actie open en op de Kwaremont ontstond een elitegroep. Het is jammer dat zij het gat niet dichtreden. Zo bleef iedereen wat hangen en is het gegaan zoals het gegaan is (het kwam tot een massasprint)."

Vooraf had Mathieu van der Poel in het interview met Sporza gezegd dat hij de sprint zou aantrekken voor ploegmaat Tim Merlier. Luistert hij dan niet naar ploeginstructies? "Jawel, hij moet in zo'n interview iets zeggen, natuurlijk. Wij gingen naar Kuurne om te winnen met onze sprinter. Zoals alle ploegen in die koers, maar dat was een plan en een aanval van Mathieu op de Oude Kwaremont was een ander plan." "Hij is zeker iemand die belang hecht aan ploegtactiek. Hij is heel intelligent en hij beseft dat hij moet nadenken als er echt gewonnen moet worden, want er zijn nog renners die heel hard kunnen fietsen."

"Maar ja, hij was enthousiast. Het was zondag zijn tweede koers, het was goed weer en de Kanarieberg is een lastige berg, dus daar kriebelde het. Het was "maar" Kuurne-Brussel-Kuurne, maar achteraf zal hij er wel even over nagedacht hebben dat het geen koers is om te laten liggen eigenlijk."

