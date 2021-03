Michael Obasuyi en Renée Eykens haken af voor EK indooratletiek

"Geen EK voor mij door een scheur in mijn adductor", schrijft Obasuyi op Instagram. "Ik keek uit naar mijn eerste indoorkampioenschap, maar ga me nu moeten focussen op gezond worden en met een sterk lichaam de zomer intrekken."

Obasuyi gold in Torun als een outsider voor een finaleplaats op de 60 meter horden.

Patrick Himschoot, de coach van de West-Vlaamse hordeloper, ziet de voorbereiding op de olympische zomer niet in het gedrang komen.

"Ik heb contact gehad met dokter Roel Parys en die spreekt van een tweetal weken revalidatie", aldus Himschoot.

"De specifieke voorbereiding wordt wat uitgesteld, maar de paasstage in Belek komt niet in gevaar. Een magere troost voor Michael is dat hij de voorbije weken gevoelig gestegen is op de olympische ranking en een stap dichter staat bij de Spelen."

Obasuyi is op die olympische ranking opgerukt naar plaats 31, terwijl de eerste 40 naar Tokio mogen.