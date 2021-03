Hoe wil Lefevere Wout en Mathieu verslaan? "Zoals wolven dat doen, door hen te isoleren"

"Zonder Asgreen had Mathieu gewonnen in Kuurne"

Na het openingsweekend staat de teller van Deceuninck-Quick Step dit seizoen op 6 zeges. "Ik hou ervan om te winnen en ook van de manier waarop", zegt Patrick Lefevere.

"Zaterdag in de Omloop reden we heel agressief. Onze wereldkampioen Julian (Alaphilippe) was heel gemotiveerd op de Vlaamse wegen en deed een zelfmoordaanval. Dankzij de leadout van Asgreen en Sénéchal winnen we in de Omloop met Ballerini. We waren heel gelukkig."

In Kuurne-Brussel-Kuurne was Bert Van Lerberghe de eerste renner van Deceuninck-Quick Step, op de 9e plaats. "We zagen gisteren in Kuurne een heel agressieve Mathieu van der Poel. Als Asgreen het gat niet dichtreed, had Van der Poel gewonnen."

Deceuninck-Quick Step was op verschillende fronten actief in het weekend. "Ik keek op 2 verschillende schermen", zegt Lefevere. "In de Drôme Classic (in Frankrijk) heeft ons 21-jarige talent Andrea Bagioli gisteren een fantastische wedstrijd gereden en uiteindelijk ook gewonnen."

"Ook voor Le Samyn morgen hebben we een goed team. Mark Cavendish zal die koers voor het eerst in 14 jaar rijden. Met Sénéchal hebben we iemand die de wedstrijd heel goed kent en ook al won (in 2019). Ook de andere renners zijn heel gemotiveerd."