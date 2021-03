Doelman Loic Van Doren keert terug naar Dragons

De bij Dragons opgeleide Van Doren verliet de Antwerpse club in 2018 voor Den Bosch nadat hij drie Belgische titels had veroverd. Bij de Red Lions is Van Doren de doublure van Vincent Vanasch.

De nummer 2 van de Red Lions keert dus terug naar de club van zijn hart. "Mijn keuze is ingegeven door sportieve doelen", zegt de broer van Arthur Van Doren.

"Dit is een nieuw begin na 3 seizoenen bij Den Bosch, waar ik me altijd welkom heb gevoeld. We hebben de play-offs nooit kunnen bereiken, maar deze club heeft bijgedragen in mijn ontwikkeling."