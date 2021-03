Opsporingsbericht: waar is de ploegentijdrit? "Als wielerliefhebber kun je het enkel betreuren"

Vorig jaar opende de hertekende Tirreno-Adriatico met een sprintersetappe in Lido di Camaiore, meteen een stijlbreuk met de voorgaande edities. Mitchelton-Scott en BMC verdeelden de voorbije jaren de buit, maar vandaag krijgt "eenzaat" Pascal Ackermann een opvolger.

Een tijdje geleden raakte ook het parcours van de Giro bekend. Net als in de Tour en in de Vuelta is er in de Giro van dit jaar geen spoor van een ploegentijdrit. Dat vindt Tom Steels, de architect achter het succes van Quick-Step op het WK, geen goeie tendens.

"Er zijn heel weinig ploegentijdritten dit jaar en dat is heel spijtig. Na het verdwijnen van de ploegentijdrit op het WK zie je nu dat ook organisatoren die keuze maken", vertelt de ploegleider van Deceuninck-Quick Step.

"We haalden veel kennis uit die discipline en konden ook veel uitproberen. Ook voor ploegen en renners bracht het veel teweeg en het was iets waar de fans naar uitkeken: de snelheden en het systeem erachter. Het bleef mooi om naar te kijken."