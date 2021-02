Mathieu van der Poel staat zondag aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne

Nadat Mathieu van der Poel begin deze week de UAE Tour heeft verlaten in de leiderstrui, was het uitkijken waar de Nederlandse kampioen komend weekend aan de start zou staan. Zijn team lijnt hem zaterdag niet op in de Omloop, zondag wel in Kuurne.

"Ik kom er met een goed gevoel aan de start na mijn ritzege van vorig weekend in de UAE Tour", legt Van der Poel uit in een bericht van zijn team.

"Natuurlijk had ik graag die wedstrijd uitgereden met een goed klassement, maar al bij al ben ik blij dat we zonder problemen zijn thuisgeraakt en dat ons voorjaar niet in gevaar is gekomen."

"Zondag kunnen we op 2 paarden inzetten", doelt de Rondewinnaar op zichzelf en op Tim Merlier. "Voor mij is Tim de snelste van het pak."

Na Kuurne richt Van der Poel zijn pijlen op de Italiaanse voorjaarsklassiekers.