VIDEO: Grant Holloway loopt 27 jaar oud WR op 60m horden aan flarden

Grant Holloway, de wereldkampioen van 2019 op de 110 meter horden, had deze winter een hoofddoel gemaakt van het wereldrecord op de 60 meter horden. In Madrid was het vandaag bingo voor de Amerikaan.

Met 7"29 dook Holloway 1 honderdste seconde onder het 27 jaar oude record van de Brit Colin Jackson. Toen was Holloway nog niet geboren, die is 23 jaar.

Holloway haalde het voor de Britse wereldkampioen indoor Andrew Pozzi (7"51). De Amerikaan toonde eerder op de dag al zijn grote vorm. Anderhalf uur voor zijn recordtijd liep hij in de reeksen 7"32, toen de op 1 na beste tijd ooit.

Holloway is aan een zeer regelmatige winter bezig. Hij liep al 7 keer onder 7"40 in 10 races, een tijd die geen enkele andere atleet al kon lopen.