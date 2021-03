Sporza podcast: de meest bizarre werelduurrecordpoging uit de geschiedenis?

Koers leeft van heroïsche verhalen. In die categorie past de werelduurrecordpoging van Koen De Koker in 1996 helemaal. Wielen vergeten, nauwelijks getraind en een rokerige hal in Manchester als decor. In aflevering 2 van onze podcast 15 minutes of fame hoor je het volledige verhaal van de kleurrijke De Koker.