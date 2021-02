Club neemt extra maatregelen: "Enige manier om corona buiten te krijgen"

In de aanloop naar de openingsmatch in de Champions League tegen Zenit Sint-Petersburg testten Simon Mignolet (bleek achteraf valspositief), Michael Krmencik, Odilon Kossounou en manager Vincent Mannaert positief.

Ook Brandon Mechele, Ruud Vormer en Edoeard Sobol raakten al besmet en vorige week schakelde corona Noa Lang, Hans Vanaken, Matej Mitrovic, Stefano Denswil, Mats Rits en de hele technische staf uit. Vandaag waren er ook nog de positieve testen van Simon Mignolet en Charles De Ketelaere.

Hoe komt het dat Club Brugge het coronavirus niet kan buitenhouden? "Dat is heel moeilijk om in te schatten", zegt Rik De Mil, de beloftecoach die het overneemt van de zieke Philippe Clement. "We doen er alles aan om iedereen gezond te houden. We namen al veel maatregelen en doen er nu nog veel meer."

"Zo moeten jongens nu bijvoorbeeld apart een afspraak maken bij de kinesist. Dat gebeurt niet meer met 3 of 4 tegelijk. We zorgen ervoor dat we elkaar pas samen zien als we buiten op het veld staan."

"Dat vraagt veel van de spelers, maar ze doen dat perfect. Als corona in een groep zit, dan is het niet eenvoudig om het te stoppen. De extra maatregelen zijn de enige manier om corona buiten te krijgen."