NBA-legende Pau Gasol (40) keert na 20 jaar terug bij Barcelona

De inmiddels 40-jarige Pau Gasol zette ruim twee decennia geleden zijn eerste stappen in het profbasketbal bij Barcelona, maar maakte al snel de overstap naar de NBA.

De power forward verdedigde de kleuren van Memphis, de LA Lakers, Chicago, San Antonio en Milwaukee. Met de Lakers won hij, aan de zijde van zijn maatje Kobe Bryant, twee titels in de NBA.

In 2019 ondertekende hij nog een contract bij Portland, maar daar kwam hij uiteindelijk niet in actie. Sinds november 2019 zat Gasol zonder club. Nu keert hij dus terug naar zijn jeugdliefde Barcelona, waar hij een overeenkomst heeft tot het einde van het seizoen.

Barcelona is momenteel de nummer 2 in de Spaanse competitie en staat aan de leiding in de EuroLeague. Bij Barcelona wil Gasol zich klaarstomen om nog een laatste keer te schitteren voor Spanje, op de Olympische Spelen in Tokio.

"Ik ben heel blij om terug te zijn", laat Gasol weten op Twitter. "Ik wil mijn kwaliteiten en ervaring ten dienste stellen van het team en tegelijkertijd in conditie geraken en matchritme opdoen. Ik kijk uit naar deze kans en ik hoop dat ik snel mijn steentje kan bijdragen."