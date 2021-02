Nafi Thiam is verlost van coronavirus en neemt deel aan EK indoor

Nafi Thiam bleef altijd geheimzinnig over een eventuele deelname aan het EK van begin maart in Polen, maar een positieve coronatest vorige week donderdag leek definitief een streep te trekken door haar mogelijke Poolse plannen.

Maandag werd Thiam opnieuw onderzocht en die resultaten waren negatief. Ze kan de trainingsdraad weer oppikken.

"Ik weet niet of mijn eerste test foutief was, dan wel of ik vorige donderdag al op het einde (van de besmetting) was", schrijft Thiam op Instagram.

"Wat er ook van aan is en ook al is het jammer dat ik afgelopen weekend het BK heb gemist, ik ben blij dat ik weer kan trainen."

"Ik zal nog voorzichtig blijven en ik zal mijn contacten beperken. En ja, ik trek naar Torun voor het EK", gaf Thiam nog mee op haar sociale media. De vijfkamp staat in Polen op haar programma.

Voor Thiam is het de eerste meerkamp sinds haar zilver op het WK 2019 outdoor in Doha.