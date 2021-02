"Clement moet voldoening voelen: Club Brugge straalt meesterschap uit"

Club heeft tegen OHL in 90 minuten vrijwel niets weggegeven. Dat is gewoon straf en dat doen ze week na week. Bovendien misten ze gisteren nog eens 5 spelers met een coronabesmetting.

Ja, je mag gerust zeggen dat op Belgisch niveau niets te beginnen is tegen dit Club Brugge. Ze hebben gewoon ontzettend veel kwaliteiten, maar ze staan er nu altijd, meer dan in de heenronde.

"Vormer en Mignolet zijn cruciaal in het verhaal met de jongeren"

Er was honger en gretigheid. Dat krijg je niet te zien als spelers geen zin hebben. En die goesting is er dus ook in de competitie, ook al is de spanning daar al grotendeels weg.

Club Brugge speelde voorbeeldig en dat is dankzij de mentaliteit die coach Philippe Clement er heeft ingeslepen. Zijn groep is ook intelligent genoeg om daar mee om te gaan.

Ze laten zich in de eerste ploeg dan niet overal wegduwen. In 1B krijg je ook al eens een zetje van een bonkige speler van 1,98 meter. Ze zetten daar dus zeker een stap vooruit en dat zullen andere ploegen ook vaststellen, ook al mag je niet verwachten dat iedereen uit de B-ploeg die stap meteen kan zetten.

"Fantastisch verhaal als ze in Europa en in de beker doorstoten"

Philippe Clement zal gisteren tevreden geweest zijn in zijn zetel. Uit zijn entourage hoorde ik dat hij veel videocalls uitvoert met zijn spelers en dat hij vanop afstand uiteraard heel betrokken is bij wat er gebeurt, maar deze prestaties moeten hem zeer veel voldoening geven.

Dat geldt zeker voor wat er vorige week in Kiev is gebeurd: die hobbelige aanloop met de besmettingen, het moeizame verblijf met extra testen, ... Je kan je dan uit je lood laten slaan, maar dat is niet gebeurd. Dan weet je als trainer dat het goed zit tussen de oren.

Club werkt nu een heel goed seizoen af, maar er volgt nu een week waarin het dat kan vertalen in een superseizoen. Donderdag speelt het Europees tegen Dinamo Kiev, zondag wacht het prestigeduel in de competitie tegen AA Gent en volgende week donderdag is er de kwartfinale in de beker tegen Standard.

Als je Europees en in de beker doorstoot, dan schrijf je echt een fantastisch verhaal. En daar is deze spelersgroep nu mee bezig. Ze zetten elk jaar een stap.

Dat is ook niet onlogisch, aangezien Club door de Champions League elk jaar rijker wordt. En als bij hen iemand vertrekt, dan komen ze altijd op hun pootjes terecht. Club straalt gewoon meesterschap uit. Het is een klasse beter dan de rest.