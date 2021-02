Club Brugge freewheelt naar de zege en bouwt voorsprong uit tot 15 punten

Club Brugge - OH Leuven in een notendop:

Aangename eerste helft, tweede helft is slaapverwekkend

"Ik heb veel filmpjes van Ronaldo bekeken", gniffelde Van der Brempt tijdens het rustinterview.

Het 18-jarige Brugse talent kreeg een basisplek en ontgoochelde niet. Na 8 minuten haalde hij zijn trukendoos boven tegen De Norre, de 1-0 lag fijntjes in doel.

Club Brugge en OH Leuven tekenden overigens voor een aantrekkelijke eerste helft. Met open vizier ging het goed heen en weer, al waren beide ploegen iets te slordig en waren beide doelmannen lange tijd werkloos.

In het slot van de eerste helft duwde Club toch nog even door. Romo dook in de voeten van Chong, raakte (eerst) de Brugse infiltrant en de bal.

Ref Boterberg had genoeg gezien en legde de bal na die mengelmoes ondanks het Leuvense gemor al bij al begrijpelijk op de stip.

Vormer zette Club Brugge op rozen en had de wedstrijd enkele minuten later helemaal op slot kunnen doen, maar 3-0 halfweg zou iets te gevleid geweest zijn voor een efficiënte leider.

Wie dacht dat OHL na de pauze nog een vuist kon maken, bleef ontgoocheld achter. Het tweede luik was een maat voor niets, ook al door het rustige meesterschap van de competitieleider.

Club Brugge speelde de wedstrijd met de vingers in de neus uit. Het werd op geen enkel moment in verlegenheid gebracht, de vaste waarden werden niet gemist en Mata zette in de extra tijd nog de kers op de taart.