Tim Wellens in de weegschaal gelegd: "Is zijn basis breed genoeg voor klassiekers?"

Volgens ploegmakker en copain Thomas De Gendt is Tim Wellens een van de grote kanshebbers voor de Omloop Het Nieuwsblad. Wat denkt ons podcastpanel Michel Wuyts, José De Cauwer en Thijs Zonneveld? En wat verwachten ze van enkele andere Belgische toppers? Ontdek het in het laatste deel van onze wielerspecial van De Tribune.

Tim Wellens verschijnt morgen als een van de grote favorieten aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad. Maar een (Belgische) klassieker winnen, dat is Wellens nog (altijd) niet gelukt. "Met zijn manier van koersen is het ontzettend moeilijk om een klassieker te winnen", legt Thijs Zonneveld (AD) uit. "Hij is zo aanvallend. Dat werkt heel goed in kleinere koersen, waar hij iedereen kan overrompelen. Maar in grote wedstrijden rijden toch te veel grote ploegen achter hem en zij profiteren van zijn offensieve manier van koersen." "Ik vergelijk Wellens een beetje met de jonge Eddy Planckaert", pikt José De Cauwer in. "Eddy won ook van Bessèges tot de Middellandse Zee, maar men zei dat hij geen 260 kilometer aankon." "Dat was zo tot hij anders begon te werken en minder ging pieken naar die vroegere koersen." "Het is maar een bedenking: is de basis van Wellens breed genoeg om de lijn door te trekken? Is dat de reden waarom hij net niet schittert in die grote koersen en wel in wedstrijden tot 200 kilometer?"

VIDEO: Tim Wellens won meteen de Ster van Bessèges

Klassiekers over rittenkoersen voor Tim Wellens?

"Misschien focussen jullie in België te veel op de klassiekers voor Tim Wellens", gooit Thijs Zonneveld ons commentaarduo voor de voeten. "Misschien is hij niet op zijn best in de klassiekers?" "Kijk naar hoe hij twee ritten won in de Vuelta. Hij is misschien veel meer geschikt voor rittenkoersen en daar is niets mis mee." "Je weet dat hij mee is als de vlucht het zal redden tot het einde. Dat moet je koesteren in plaats van te kijken naar waar hij tekortkomt." "Dat doen we", riposteert Michel Wuyts, "maar Tim legt die focus zelf op de voorjaarskoersen. Hij is in Wallonië getrouwd, hé." "Tim kan kleinere rondes winnen", bevestigt José De Cauwer. "Maar waarom zou hij niet nog eens vol voor Luik-Bastenaken-Luik gaan?"

Tim Wellens is misschien veel meer geschikt voor rittenkoersen en daar is niets mis mee. Thijs Zonneveld

"Ik hoop dat Vanmarcke de motivatie vindt om te tonen wat in hem zit"

Wat mogen we, tot slot, verwachten van de andere Belgen? "Philippe Gilbert strooide zand in de ogen", oordeelt Michel Wuyts. "Hij presteerde meteen goed in Bessèges en staat verder dan hij ons wil doen geloven." Dylan Teuns heeft volgens Thijs Zonneveld en José De Cauwer het meeste potentieel in de Vlaamse én de Waalse klassiekers. "Maar misschien speelt net die veelzijdigheid hem parten", merkt Michel Wuyts op. Onze Nederlandse podcastgast had Sep Vanmarcke een klassieker gegund, maar vreest dat het te laat is voor de 32-jarige West-Vlaming. "Hij is er in geslaagd om datgene wat hij neergezet heeft op de best mogelijke manier te verzilveren", zegt Michel Wuyts over zijn transfer naar Israel Start-Up Nation. "Sep heeft er een heel goed contract gekregen en ik hoop dat hij de motivatie vindt om nog eens te tonen wat in hem zit. Het is heel moeilijk om te beoordelen wat er de laatste 5 jaar gebeurd is, want hij is van het ene ongeluk naar het andere gegaan. En toch had het wat meer mogen zijn." José De Cauwer: "Zijn wedstrijdprogramma was veel te vaak te beperkt. Hij won de Omloop in 2012, maar liet die koers daarna te vaak liggen. Als hij al niet deelneemt, wie dan wel? Enkel de absolute toppers kunnen dat aan zich laten voorbijgaan. Begin dus met eerst weer de Omloop te winnen."

Het is heel moeilijk om Sep in de voorbije 5 jaar te beoordelen, want hij is van het ene ongeluk naar het andere gegaan. Maar het had toch meer mogen zijn. Michel Wuyts over Sep Vanmarcke

RETRO: Sep Vanmarcke vloert Tom Boonen in de Omloop van 2012

Tiesj Benoot, "een man met een plan"

Het Belgische hoofdstuk ronden we af met Tiesj Benoot, die naar eigen zeggen voor de laatste keer zal focussen op de klassiekers. "Hij is aan reconversie toe en wordt na deze campagne ronderenner. Een man met een plan, hé", vindt Michel Wuyts. Thijs Zonneveld beseft dat het voor de geciteerde Belgen enorm moeilijk is om te oogsten in Vlaanderen. "Je kunt nog zo goed zijn: je kunt deze koersen niet controleren. In een grote ronde kun je dat wel doen met je uitslag." "In de Vlaamse koersen kunnen erg veel renners tussen plek 3 en 20 eindigen als ze wachten. Ze kunnen alleen maar winnen als het tactisch meezit en dat heb je niet in de hand."

