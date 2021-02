Geen Olympische Spelen voor Delfine Persoon en co: "Geen beroep mogelijk tegen beslissing"

Delfine Persoon en Sanae Jah konden een eerste kans op kwalificatie niet verzilveren tijdens een toernooi in Londen. Derieuw was daar niet van de partij. Voor hen was het kwalificatietoernooi in Parijs cruciaal om toch naar Tokio te kunnen. Nu dat niet doorgaat, zien zij hun olympische droom in rook opgaan.

"De Boxing Task Force van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft een beslissing genomen en daar is geen beroep tegen mogelijk", zegt Bob Maesen, Manager High Performance van het BOIC.

"En het is logisch. Zo'n wereldtoernooi brengt te veel gevaar met zich mee in dit stadium van de pandemie. Het gezondheidsaspect moest dus primeren. Er valt niets meer aan te doen. Voor Delfine en de anderen is er geen hoop meer. Hun ontgoocheling is uiteraard nog groter dan de onze."



Hetzelfde slecht nieuws geldt voor de andere boksers die in Londen werden uitgeschakeld, namelijk Zakaria Boudhi (-52 kg), Karim Saboundji (-63kg) en Vasile Usturoi (-57 kg). Ustoroi kan eventueel nog opgevist worden op basis van zijn rekening, maar dan moet de Ierse Europese kampioen Kurt Walker wel afzeggen.



Vier Belgen die in Londen niet werden uitgeschakeld, mogen blijven dromen van de Spelen. Het zijn Mohamed Rachem (-69 kg), Lancelot Proton de la Chapelle (-75 kg), Ziad El Mohor (-81 kg) en Victor Schelstraete (-91 kg).



"Het continentale toernooi zal begin juni hernemen, daar waar het werd stopgezet", legt Maesen uit. "Het zal niet in Londen zijn. Volgende week wordt beslist over de locatie. Maar een afgelasting ligt niet op tafel."