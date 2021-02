Ronald Koeman na verlies tegen PSG: "We komen tekort voor dit niveau"

Na de 1e helft (1-1) was er nog geen man overboord, maar in de 2e helft zakte Barcelona door het ijs. "Ik vond dat de 1e helft evenwichtig was en na de goal van Messi kreeg Dembélé zelfs nog een kans om er 2-0 van te maken", zegt Ronald Koeman.

"In de 2e helft hadden we defensief veel problemen. PSG overtroefde ons op fysiek vlak. Het is een completer elftal dan wij. Zij waren superieur en dat blijkt ook uit de uitslag. Wij komen tekort voor dit niveau. Dat moeten we durven toe te geven."

"Dat betekent niet dat we niet op de goede weg zijn. Wij zijn een team in transitie. We blijven hard werken. Ik weet waar we staan. Ik ben ervan overtuigd dat we op het juiste spoor zitten."