"Dinamo Kiev is een vervelende tegenstander die niet noodzakelijk wil voetballen"

"Ze zijn er heel dicht bij geweest, maar je mag niet vergeten dat Club thuis ook niet kon winnen van een door corona gedecimeerd Lazio. Alles bij elkaar is iedereen op zijn juiste plaats terechtgekomen in die groep."

"De realiteit is dat Club Brugge tot een kwartier voor tijd en de totaal onverwachte gelijkmaker van Vanaken niet in aanmerking kwam om te winnen. Dat dacht zeker ook de trainer van Lazio die zijn beste spelers eraf haalde en er nog bijna de prijs voor betaalde."

"We mogen nooit een campagne herleiden tot één fase", vindt Peter Vandenbempt. "De geschiedenis van die wedstrijd in Rome is vaak herschreven en niet helemaal juist."

Dinamo Kiev kwam net als Club Brugge via de groepsfase van de Champions League in de Europa League terecht. Al had de wereld er anders kunnen uitzien voor Club als het schot van De Ketelaere tegen Lazio niet op de lat, maar onder de lat was gegaan.

"Kiev is vervelende tegenstander die niet wil voetballen"

Club schakelde vorig seizoen Dinamo Kiev uit in de voorronde van de Champions League, iets waar AA Gent dit seizoen niet in slaagde. "Wat we daarvan onthouden hebben, is dat het een vervelende tegenstander is, maar het is geen Europese top."

"Het beste Club Brugge is favoriet om door te gaan. Dinamo Kiev is een echte counterploeg: het zet een compact blok neer, metselt centraal alles dicht en loert op de counter en op het afstraffen van fouten. Je mag dus geen fouten maken", weet Vandenbempt.

"De speler die tegen Gent het meeste indruk heeft gemaakt op mij, is Boejalskyj: een loper die altijd op de goeie plaats opduikt, een infiltreur met goeie voeten. Natuurlijk heb je ook Sjaparenko, de spelverdeler, de man met de beste voeten, maar het is een ploeg die niet noodzakelijk wil voetballen."



Aster Nzeyimana: "Het is een heel jong elftal, de 6 spelers met de meeste speelminuten zijn jonger dan 26, dat zegt wel wat. De coach, Mircea Lucescu, is dan weer het andere uiterste met zijn 75 jaar. Hij is uit pensioen teruggekomen om coach te worden van die jonge gasten. Hoedje af dat hij van dat jonge elftal die stugge ploeg heeft gemaakt."