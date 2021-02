Nummer 24 is in zicht voor Serena Williams: "Ze ziet er ongelooflijk fit uit"

Coach Mouratoglou: "Niet zo geobsedeerd"

Williams, 39 ondertussen, dartelde in haar kwartfinale tegen 's werelds nummer 2 Simona Halep als een jonge hinde over het terrein. Zelfs in de lange rally’s was de Amerikaanse duidelijk de beste.

"Wanneer heb je je nog zo goed gevoeld?", werd haar gevraagd op de persconferentie achteraf. "In 1926", was het duidelijke antwoord. De recordzege lijkt dichtbij, maar komt het er in Melbourne ook effectief van? Wij vroegen het aan twee personen die Serena Williams heel goed kennen.

"Serena is niet zo geobsedeerd door die 24e titel als de rest van de tenniswereld", zegt haar coach Patrick Mouratoglou. "De enige reden waarom ze teruggekeerd is, is het winnen van Grandslams."

"Ze vecht ook tegen een record uit een periode toen het proftennis nog niet bestond. Het was ook een andere sport. Het is dus onmogelijk te vergelijken. Maar het zal tof zijn als we effectief kunnen praten over het verleggen van een grens."