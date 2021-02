Curlingclub genoot van 1e openluchttraining in 8 jaar: "Het was fantastisch"

"Het is nog veel plezanter om te curlen op natuurijs omdat het in openlucht is. Je bent in de natuur en ondertussen kan je genieten van het zonnetje. Zo is de sport ook ontstaan", vertelt voorzitter Jonas Vercruyssen.

Curlingclub Gent liet er geen gras over groeien en zocht curlingplezier op een ondergelopen en bevroren weide langs de Schelde in Nazareth.

Door corona mag de wintersport al sinds begin oktober niet meer binnen doorgaan. Maar de levensgrote diepvries die België afgelopen week was, zorgde ervoor dat er in openlucht aan curling kon worden gedaan.

Voor Curlingclub Gent is het de eerste keer in haar bestaan dat er op natuurijs kan worden gespeeld. "De club bestaat bijna 8 jaar en dit is de eerste keer dat we dit kunnen doen", weet Yves Van De Veire, lid van de club.



Curling is een precisiesport die wat wegheeft van petanque, alleen wordt het op ijs gespeeld en worden de metalen ballen ingeruild voor zware stenen. Het verschil tussen natuurijs en kunstmatig ijs is niet te onderschatten en vraagt om improvisatie.



"Het is een heel ander gevoel. Het is en blijft natuurijs en daardoor is er wat glooiing en ligt er wat sneeuw op. Maar om het speelveld toch zo optimaal mogelijk te maken, hebben we vanalles meegebracht: dweilen, borstels, bladblazers en noem maar op", klinkt het.