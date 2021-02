VIDEO: De Valentijn van Osaka: "Float like a butterfly, sting like a bee"

De Japanse kreeg letterlijk vlinderkusjes en een heuse liefdesdans. Osaka kon het troeteldiertje wel appreciëren en zette het veilig aan de kant.

De Australian Open vond de beroemde quote van bokslegende Muhammed Ali wel gepast voor het Valentijn-verhaaltje: "Float like a butterfly, sting like a bee." Zo parafraseerde de Amerikaanse bokser zijn boksstijl. Het vlindertje liet zich inderdaad gezwind meedrijven, Osaka sloeg in de match ongenadig toe.

Weetje: tot 1996 heette Melbourne Park Flinders Park, maar dat heeft natuurlijk niks met vlinders te maken...