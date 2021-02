Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen verschuift naar 18 september 2021

"De realiteit en gesprekken met de verschillende overheden leren ons dat we begin april geen groot recreatief evenement kunnen organiseren”, zegt Carl Vansteenkiste van Peloton. “Na de zomervakantie is er wel perspectief."

"We schuiven We Ride Flanders daarom door naar zaterdag 18 september. We willen als organisatie ervoor zorgen dat onze deelnemers op een ‘veilige’ manier kunnen deelnemen en dat ze zich goed kunnen voorbereiden.”

“We Ride Flanders 2021 wordt hoe dan ook een tocht met dezelfde iconische hellingen en bekende kasseistroken van in het voorjaar en we zullen deze ‘speciale editie’ samen met onze partners organiseren met dezelfde passie zoals altijd”, benadrukt Vansteenkiste.

“Graag – als ook dat veilig kan – met supporters langs de kant van de weg om er opnieuw één groot wielerfeest van te maken. En hopelijk met een zonnig tintje, want half september hangt de zomer nog in de lucht. Dé kans om de Ronde eens in korte mouwen te rijden!”