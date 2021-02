Parcours Vuelta 2021: van kathedraal naar bedevaartsoord op en over de bergen

De Ronde van Spanje, die vorig coronajaar in november werd gewonnen door titelverdediger Primoz Roglic, telt 2 tijdritten. Op de 1e dag een korte, technische tijdrit van 8 kilometer, die in de kathedraal van Burgos vertrekt om haar 800e verjaardag te vieren.

De 2e tijdrit is op de slotdag van Padron naar Santiago de Compostela over 33,7 km. Santiago de Compostela viert in 2021 een Heilig Jaar, omdat 25 juli, de naamdag van San Tiago (of Sint-Jacob, 1 van de 12 apostelen van Jezus), op een zondag valt.

De Vuelta is vaak spek voor de bek voor klimmers en dat is dit jaar niet anders. Naast de 2 tijdritten kondigt de organisatie 6 vlakke ritten aan, 2 vlakke ritten met een stevige slotklim en 11 heuvelachtige tot bergritten.

Al op dag 3 is er een aankomst bergop van 1e categorie met de Picon Blanco, met percentages tot 17 procent. In totaal zijn er 8 aankomsten bergop, 11 ritten gaan door het midden- of hooggebergte.

Rit 17 naar de Lagos de Covadonga en rit 18 naar de onuitgegeven Altu d’El Gamoniteiru, allebei cols buiten categorie worden beschouwd als de koninginnenritten.

De voorbije jaren sprintte het peloton naar de ultieme finishlijn in de straten van Madrid, in 2014 was Santiago de Compostela ook al eens de finish. Alberton Contador blonk toen als eindwinnaar.