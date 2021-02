Guardiola: "De Bruyne voelt zich goed en traint weer, maar individueel"

Kevin De Bruyne blesseerde zich midden januari in de match tegen Aston Villa. Toen werd gezegd dat hij een zestal weken out zou zijn. Maar mogelijk is hij al iets sneller terug.

"Hij gaat goed vooruit. Hij traint al opnieuw, zij het niet met het team maar individueel. Maar hij voelt zich goed", geeft Pep Guardiola een update over de toestand van zijn sterspeler. "Het ziet er goed uit."

Of dat betekent dat De Bruyne er bij zal zijn wanneer City het in de Champions League opneemt tegen Mönchengladbach laat Guardiola nog in het midden. "Daar kan ik niets over zeggen. Het belangrijkste is dat hij zich dag na dag beter voelt."