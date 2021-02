Engelse ref Mike Dean krijgt doodsbedreigingen en last rustpauze in

Ref Mike Dean was dit weekend de meest besproken man na het duel tussen Fulham en West Ham. Dean stuurde West Ham-speler Soucek van het veld na een vermeende elleboogstoot aan Aleksandr Mitrovic.

Nochtans was iedereen het erover eens dat er van een moedwillige elleboogstoot geen sprake was, maar zelfs na het bekijken van de beelden hield Dean voet bij stuk.

Een week eerder was Dean ook al de gebeten hond voor Southampton-coach Hasenhuttl na de nederlaag op Liverpool. In die match toonde hij Southampton-speler Bednarek onterecht rood. De schorsingen van zowel Bednarek als nu Soucek werden achteraf ongedaan gemaakt.

Intussen heeft Mike Dean aan de Premier League om een afkoelperiode gevraagd. Volgens Engelse media hebben de scheidsrechter en zijn familie doodsbedreigingen ontvangen. "Dat is totaal onaanvaardbaar", reageert scheidsrechtersbaas Mike Riley.

"We steunen Mike Dean in zijn beslissingen om deze bedreigingen te melden bij de politie. Dit verdient niemand."

Volgens de BBC zal Dean woensdag wel nog in actie komen in het FA Cup-duel tussen Leicester en Brighton, maar fluit hij komend weekend niet in de Premier League.