Vruchtbare atletiekdag voor de Belgen: 1 Belgisch record en 3 EK-limieten

Net als vorige week werd in de Topsporthal in Gent een micromeeting georganiseerd, om de Belgische atleten de kans te geven om in vorm te geraken en zich eventueel te plaatsen voor het EK.

Voor sprinttalent Rani Rosius pakte dat goed uit. Vorige week bleef ze nog een fractie boven de EK-limiet, nu dook ze daar in de finale met 7"27 net onder. Meteen goed voor een persoonlijk record.

Verder was het in Gent uitkijken naar de comeback van Nafi Thiam. De zevenkampster liep zowel in de reeksen als de finale van de 60 meter horden 8"39, een klein stukje boven haar PR (8"23). De overwinning ging naar Eline Berings, die haar snelste tijd (8"19) in de reeksen liep. Morgen krijgt ze in Dortmund een nieuwe kans om de EK-limiet te lopen.

Ten slotte waren er ook nog sterke prestaties op de 400 meter, zowel bij de mannen als de vrouwen. Bij de mannen doken Alexander Doom (47"12) en Christian Iguacel (47"16) allebei onder hun persoonlijk record. Bij de vrouwen deed Hanne Maudens zelfs bijna 1,5 seconde van haar PR (53"78), waarmee ze het duel met Paulien Couckuyt (die met 54"13 ook een PR liep) versloeg.