"Met Dygert willen we de Nederlandse dominantie in de klassiekers doorbreken"

In deel 6 van onze reeks over het vrouwenwielrennen behandelen we de ambities van Canyon-SRAM met tijdritfenomeen Chloe Dygert. "Ze is van niemand bang", zegt ploegmanager Ronny Lauke.

Ploegmanager Canyon-SRAM: "Dygert kan meer dan tijdrijden"

We kennen Chloe Dygert (24) vooral van haar impressionante wereldtitel in het tijdrijden 2 jaar geleden. De Amerikaanse zette nummer 2 Van der Breggen toen op een anderhalve minuut. Na jaren in Amerikaanse loondienst waagt Dygert haar kans nu in Europa, waar ze de komende 4 jaar aan de slag gaat bij het Duitse topteam Canyon-SRAM. "We weten allemaal dat Chloe enorme hardrijderscapaciteiten heeft. Ze telt al een tiental wereldtitels in het tijdrijden en op de piste", vertelt ploegmanager Ronny Lauke. "Met haar fysieke kracht kan ze meer dan enkel tijdrijden. Ons grote doel is om Dygert helpen uit te groeien tot een van de beste rensters voor de klassiekers."

Na haar zware val op het WK tijdrijden willen we Dygert zeker niet te snel opnieuw laten koersen. De gezondheid is prioritair. Ronny Lauke, ploegmanager Canyon-SRAM

Maar die klassiekers zijn dit jaar nog niet de hoofdzaak. "Dygert is nog altijd aan het revalideren van haar zware val op het WK tijdrijden in Imola." "Haar eerste grote doel dit jaar zijn de Olympische Spelen, waar ze zowel in de tijdrit als op de piste in actie zal komen." "We willen Dygert zeker niet te snel opnieuw laten koersen. We willen koste wat kost vermijden dat ze nieuwe lichamelijke problemen krijgt. De gezondheid van de rensters is altijd prioritair."

VIDEO: Dygert kwam vorig jaar zwaar ten val op het WK tijdrijden

"Dygert kan ook Luik-Bastenaken-Luik of de Amstel Gold Race winnen"

Canyon-SRAM heeft nog een extra motivatie om Dygert naar de top te loodsen in de klassiekers. "Ik erger me er wat aan dat er altijd een Nederlandse op het hoogste schavotje staat. Dat is natuurlijk de verdienste van de Nederlandse bond, maar het wordt tijd dat iemand die dominantie doorbreekt", zegt ploegmanager Lauke. "In de eerste plaats willen we de Nederlandse vrouwen het vuur aan de schenen leggen om daarna hopelijk om wedstrijden beginnen te winnen met Dygert. Ze is van niemand bang." Volgens haar teammanager kan Dygert ook de klimklassiekers aan. "Ze heeft zeker de capaciteiten om mee te strijden in Luik-Bastenaken-Luik of de Amstel Gold Race. De Waalse Pijl is iets speciaals met die finish op de Muur van Hoei."

Dygert blies Van der Breggen en Van Vleuten 2 jaar geleden weg op het WK tijdrijden.

"Groot verschil tussen koersen in de VS en in Europa"

Het grote probleem bij Dygert is dat ze nog maar nauwelijks gekoerst heeft in Europa, laat staan in Vlaanderen.

"In de Amerikaanse koersen zijn de deelnemers fysiek heel sterk. De wedstrijden worden er gereden op drievaksbanen, waardoor het gemakkelijk is om op te schuiven", weet Lauke. "In België zijn de wegen maar breed genoeg voor 1 auto. Positioneren en efficiënt rijden zijn van cruciaal belang. Dat zijn dingen waar Dygert nog in moet groeien en daar willen we haar bij helpen." "Tegenover toprensters zoals Van Vleuten en Van der Breggen heeft Dygert een gebrek aan parcourskennis. Het is interessant om te zien waar ze met wat meer ervaring zal uitkomen tegen zulke rensters." Dygert zal zich tijdens het seizoen ook komen vestigen in Europa. "Maar er is nog niet beslist waar. Het is belangrijk dat het een plek is waar ze zich thuis voelt."