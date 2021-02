Allianz palmt 4 jaar Belgische atletiek in: van federaties, over teams tot Memorial

De naam Allianz komt op de nationale uitrusting en de borstnummers. Tijdens de kampioenschappen worden er boardings geplaatst met de naam van de sponsor. "Daarbij steunen wij ook de Belgische kampioenschappen, de Gouden Spike en onze atleten op internationale toernooien. Atletiek is de moeder van alle sporten en daarin willen wij graag investeren."

Memorial-directeur Van Branteghem belooft meteen nieuwe piste

De Memorial Van Damme zal de komende 4 jaar dus als Allianz Memorial Van Damme door het leven gaan. "Wij zijn heel tevreden met deze nieuwe partner, zeker na een heel moeilijk jaar", bekende meetingdirecteur Cédric Van Branteghem.

"Vorig jaar was het de Memorial van de hoop, nu willen we met Allianz een nieuwe start maken. Op 3 september wordt de 45e editie van onze meeting gehouden en we hopen tegen dan opnieuw publiek te mogen verwelkomen."

"We willen immers een feest van de sport zijn. Vorig jaar hadden we 4 wereldrecords, maar zat er niemand in het stadion om te vieren."

Intussen raakte ook bekend dat er plannen zijn om een nieuwe piste aan te leggen in het Boudewijnstadion. "De piste is inderdaad oud aan het worden en gesprekken daaromtrent zijn aan de gang met de stad Brussel. Die nieuwe piste zal er komen, al weten we nog niet exact wanneer."