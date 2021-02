Tine De Caigny droomt hardop van Man. City: "Mijn favoriete ploeg"

Ondanks haar succes kan Tine De Caigny nog niet leven van haar sport. Ze werkt 3 dagen per week in een sportwinkel, maar toch is er erkenning. "Ik heb na mijn Gouden Schoen felicitaties gekregen van Jean-Marie Pfaff en Romelu Lukaku, en dat is wel fijn", vertelt De Caigny.



Met die laatste wordt ze veel vergeleken. "Romelu en ik zijn beiden groot en sterk en we scoren allebei gemakkelijk goals. Ik vind die vergelijking wel leuk", zegt de spits van Anderlecht.

Tine De Caigny is pas 23, maar toch heeft ze al een heus parcours afgelegd. Ze speelde eerder voor Club Brugge en Lierse en ze heeft 57 caps op de teller voor de Red Flames. Bovendien heeft ze er al een buitenlands avontuur opzitten bij het Noorse Vålerenga, maar die stap kwam volgens haar te vroeg.