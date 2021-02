Mist Nederland Van Dijk op het EK? "Onwaarschijnlijk dat hij dit seizoen nog speelt"

De 29-jarige Virgil van Dijk raakte op 17 oktober geblesseerd tijdens de stadsderby tegen Everton (2-2).

Doelman Jordan Pickford van Everton vloog er wild in, waardoor de Nederlandse topverdediger schade opliep aan de kruisbanden in zijn rechterknie.

2 weken later onderging Van Dijk een operatie, maar de revalidatie is van lange duur. "Het is onwaarschijnlijk dat hij dit seizoen nog in actie komt", laat Liverpool-coach Jürgen Klopp weten.

De grote vraag is nu of zijn EK ook in gevaar komt. Nederland speelt op 13 juni zijn eerste groepsmatch tegen Oekraïne. In groep D moet Oranje het ook opnemen tegen Oostenrijk en Noord-Macedonië.