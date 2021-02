Zulte Waregem speelt volgend seizoen in Elindus Arena

In financieel onzekere tijden is een nieuwe naamsponsor zeer welkom voor Zulte Waregem. De West-Vlaamse energieleverancier Elindus, die al even sponsor is van Essevee, verhuist zijn hoofdkantoor naar het stadion en geeft meteen ook zijn naam aan de voetbaltempel.

“Het harde werk van ons team achter de schermen wordt beloond met een stevige duw in de rug”, vertelt commercieel directeur Miguel De Ruyck. “Met Elindus mogen we een lokale partner met nationale uitstraling aankondigen als partner op lange termijn."

"Een partner die mee de uitstraling van het Regenboogpark zal vergroten en zo meehelpt om de legendarische voetbalmomenten terug te brengen naar Waregem.”