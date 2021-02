UCI-voorzitter: "Hopelijk is de Tour het begin van het nieuwe leven"

David Lappartient zakte afgelopen weekend af naar Oostende voor het WK veldrijden. De Fransman zag in zijn ooghoek hoe ook de wegrenners eindelijk konden koersen met de GP la Marseillaise als eerste baksteen van het wielerhuis.



Dat was een opsteker na de vele afgelastingen van de voorbije weken en dagen. "Onze houding is: elke koers die kan doorgaan, gaat ook door", vertelde Lappartient aan Direct Velo. "Het was tijd om te beginnen."

Deze maand wordt er normaal gekoerst in Frankrijk (o.a. Ster van Bessèges en Tour de la Provence), in Spanje (Clasica Almeria) en in de Verenigde Arabische Emiraten (UAE Tour). Het laatste weekend van februari wordt bovendien gekleurd door het Belgische openingsweekend.

"De verplaatsingen buiten Europa zullen op de UAE Tour na zeer beperkt zijn", ziet Lappartient. "In België kan er alleszins gekoerst worden zonder toeschouwers. De Ronde van Vlaanderen was een goed voorbeeld. Voorlopig worden de Belgische koersen dus niet in vraag gesteld."

De organisatoren van onder meer de Ruta del Sol en de Ronde van de Algarve willen in mei toch nog aan bod komen voor een herkansing. "Pas in maart zullen we nadenken over een eventuele aanpassing van de kalender. De Tour Down Under en de Cadel Evans Road Race worden alleszins niet ingehaald."