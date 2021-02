Revaliderende Kyara Linskens maakt zich geen zorgen over EK of Tokio: "Perfect op schema"

De Belgian Cats zijn gisteren naar Portugal gereisd voor de laatste duels in de EK-voorronde. Kyara Linskens is er niet bij, maar haar revalidatie na haar knieoperatie verloopt goed. "Mijn doel is om in maart weer te spelen."

Eind oktober liep Kyara Linskens bij haar Italiaanse ploeg een knieblessure op. Het verdict was hard: een scheurtje in haar meniscus. "Ik ben heel goed opgevangen door de entourage van de Belgian Cats", vertelt Linskens aan onze basketbalman Kris Meertens. "Ze hebben alles geregeld om me zo snel mogelijk in België te krijgen voor de onderzoeken en de operatie. Ik ben heel dankbaar dat dat zo snel gelukt is. Mijn revalidatie verloopt heel goed." Technisch directeur Sven Van Camp legt uit. "We trekken hier de kaart van Cats 365, je bent elke dag een Belgian Cat. We staan altijd paraat voor onze speelsters, voor kleine en voor grote dingen. We hebben heel snel gehandeld, waardoor we geen cruciale tijd hebben verloren." "We hebben het hele team voor haar revalidatie rond haar samengesteld. Zo hoort het ook. Ik weet dat Kyara dat enorm waardeert en ze doet haar revalidatie met volle overtuiging."

Linskens: "Ik wil later niet sukkelen met mijn knie"

Bij een scheurtje in de meniscus zijn er 2 mogelijkheden: laten hechten en dan wacht een revalidatie van 4 maanden of het slechte stukje weghalen en dan sta je 6 weken later weer op het parket. Linskens koos voluit voor het eerste scenario. "Ik heb meteen die beslissing genomen, omdat ik later niet wil sukkelen met mijn knie. Ik wil een langere carrière." "We zaten inderdaad allemaal op dezelfde lijn", beaamt Van Camp. "Kyara is met haar 24 te jong, op je 35e maak je misschien andere keuzes. Op deze manier zal de blessure beter helen en is er veel minder kans op kraakbeenproblemen later."

Mijn eerste wedstrijd hangt af van wanneer ik echt speelklaar zal zijn, maar mijn doel is maart. Dan kan ik met het oog op de zomer wat matchritme opdoen. Kyara Linskens

Ondertussen is Linskens al maanden hard aan het werken. "Drie maanden geleden waren al mijn spieren weg in mjin rechterbeen, nu wordt het verschil bijna elke week kleiner", klinkt Linskens hoopvol.

"Ze staat waar ze moet staan", zegt haar kinesist. "Maar pas in de volgende fase gaan we zien of ze die sportspecifieke belasting kan verwerken. Ze zit perfect op schema. Het EK in juni? Zeg nooit nooit, maar ik ben bijna zeker dat het lukt."

Hetzelfde geluid horen we bij Van Camp. "We zijn niet ongerust voor het EK of voor Tokio. We horen van de omkadering dat ze op schema zit, zonder stappen over te slaan. We hebben nog tijd en we zijn overtuigd dat het helemaal zal goedkomen."

Wanneer mondt het schema uit in een comeback? "Dat hangt ervan af wanneer ik echt speelklaar zal zijn, maar mijn doel is maart. Dan kan ik met het oog op de zomer (EK en Olympische Spelen) wat matchritme opdoen."

"De combinatie Emma-Kyara is van onschatbare waarde"

De revalidatie heeft ook een positieve zijde. "Ik krijg nu de tijd om op zaken te trainen waar ik anders geen tijd voor heb. Zo verbeter ik mijn zwakke punten. Ik ben nog maar 24 en op alle vlakken is er nog ruimte voor progressie", vertelt Linskens. De staf van de Belgian Cats doet er alles aan om Linskens weer fit te krijgen. "Ze is heel belangrijk voor het team", zegt Van Camp. "Onder de borden is ze een enorme meerwaarde voor de ploeg. De combinatie van Emma (Meesseman, red) en Kyara is van onschatbare waarde." Bij de laatste kwalificatiewedstrijden waren Linskens én Meesseman er niet bij. "Intern hebben we evenveel over de afwezigheid van Kyara als van Emma gesproken. Kyara is heel veelzijdig: ze kan een driepunter maken en heeft ook de kracht om inside te gaan." "Ik weet dat er veel van me verwacht wordt", zegt Linskens. "Maar we hebben een sterke ploeg, dat hebben we al veel getoond. Op het EK moeten we proberen voor een medaille te gaan. Olympische Spelen? Niemand van ons heeft olympische ervaring, we zullen wel zien."