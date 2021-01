De Deense mannen kronen zich opnieuw tot wereldkampioen handbal

Denemarken is de olympische kampioen van 2016 en verdedigde in Egypte zijn wereldtitel van 2019.

In de halve finales stuurde de Denen Europees kampioen Spanje met 35-33 naar huis. In de finale namen ze het op tegen het verrassende Zweden.

Zweden was in de halve finales te sterk voor Frankrijk (32-26). Voor hen was dit de eerste WK-finale in 20 jaar.

Voor Zweden stond in de Cairo Stadium Hall een 5e wereldtitel op het spel, maar zo ver is het net niet gekomen, want in de finale moesten ze met 26-24 hun meerdere erkennen in de Denen.

Toch wonnen de Denen niet zonder slag of stoot. De nieuwe generatie Zweedse handballers had lef in overvloed en drukte Denemarken aanvankelijk achteruit. Zo keken de Denen tegen een 10-12- en 17-18-achterstand aan.

Maar gaandeweg kwam de Deense klasse bovendrijven, betaalden de Zweden hun mindere ervaring cash en demonstreerde Niklas Landin waarom hij officieus de beste doelman ter wereld genoemd wordt.

Grotendeels dankzij zijn parades en de 7 doelpunten van Mikkel Hansen, in de halve finale al goed voor 12 treffers, kwam alles voor Denemarken nog goed.