Sven Nys over kink in de kabel met Sven Vanthourenhout: "Na WK uitpraten"

België behaalde een jaar geleden 1 wereldtitel in Dübendorf en dat was te danken aan Thibau Nys. Nu werd Nys junior niet geselecteerd door bondscoach Sven Vanthourenhout, nochtans jarenlang de beste vriend van vader Sven Nys. In Extra Time Cross werd duidelijk dat er toch wat ruis op de lijn zit. "Na het WK moeten we dit eens uitpraten."