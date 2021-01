UEFA houdt (voorlopig) vast aan EK in 12 landen: "We zijn vastbesloten"

De voorbije weken gingen steeds meer geluiden op om het EK in 1 land in plaats van 12 te organiseren, omdat dat zorgt voor minder reizen en dus ook minder kans op coronabesmetting. Rusland, Duitsland en Engeland werden al genoemd als gastheer.

Maar voorzitter Aleksander Ceferin vindt het de plicht van UEFA om het EK over heel Europa te houden. "We zijn vastbesloten om ons aan het bestaande plan te houden. Het EK is het vlaggenschip van het nationale voetbal in Europa."

De beslissing of er ook fans aanwezig mogen zijn, schuift Ceferin nog wat voor zich uit. Eerst zou voor begin maart de knoop doorgehakt worden, nu zal het eerder april worden, een kleine 2 maanden voor de start van het EK dus.

"Fans zijn zo een belangrijk onderdeel van wat voetbal speciaal maakt. We moeten onszelf de maximale ruimte gunnen om hun terugkeer naar de stadions mogelijk te maken."