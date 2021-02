Red Flame na horrorblessure: "Ik heb de beelden niet bekeken, die waren te gruwelijk"

De beelden waren niet aangenaam, je zag en hoorde meteen dat het ernstig was. "Fox had nog een ander beeld maar dat hebben ze niet uitgezonden. De clubarts heeft het wel gezien, maar ik wil er niet naar kijken omdat het te gruwelijk is."

De wedstrijd tussen Twente en PSV in november 2020 werd toevallig live uitgezonden op de NOS. "En net dan gebeurde dat", zegt Elena Dhont. "Maar zo hadden veel mensen het gezien en kreeg ik meteen heel veel reacties, dat was motiverend."

"Voetbal is tactischer in Nederland"

Intussen zijn we twee en een halve maand verder, hoe gaat het nu met Dhont? "Ik ben goed aan het herstellen, volgens de specialist is alles in orde. Lopen zit er nog niet in, maar ik mag wel alweer fietsen, maar wel op de hometrainer."

"In het begin mocht ik echt niets doen en wist ik geen blijf met mijn energie, dat is nu gelukkig al beter." Voor haar blessure was Dhont net goed op dreef en had ze een basisplaats veroverd bij Twente.

Terwijl het toch aanpassen was aan de Nederlandse competitie. "In België is er 1 club echt top (Anderlecht), in Nederland zijn dat er drie of vier. Er is ook meer concurrentie binnen de ploeg, ik heb me in de basis moeten knokken."

"Ik vind vooral dat het in Nederland volwassener voetballen is: meer nadenken,

tactischer ook. Je kan niet zomaar druk gaan zetten en je moet meer de focus

houden."