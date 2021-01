Mathieu van der Poel vreest het zand niet: "De sterkste zal snel vooraan zitten"

De ondergrond van het parcours van dit WK is er een die we dit seizoen nog niet vaak hebben gezien: zand. Een cross op het strand van Oostende vraagt om een specifieke voorbereiding, al is dat voor de wereldkampioen niet altijd evident met de vele stages in functie van het wegseizoen.

Toch heeft Van der Poel er het volste vertrouwen in: "Ik train vaak in het zand, ook als het WK geen zandomloop zou zijn. Ik vind dat een leuke training om te doen en laat dat altijd wel aan bod komen."