Yamaha werpt Kevin Strijbos reddingsboei toe: "Nog 1 keer alles geven"

Kevin Strijbos is al meer dan 15 jaar een vaste waarde in het motorcross, maar ook na zijn 35e heeft hij nog altijd een toekomst in de sport. "Ik ben heel erg blij dat ik kan blijven racen", zegt Strijbos.

"Ik ben zelf wel nog altijd aan het herstellen van mijn heupoperatie van september, maar het gaat de goeie kant uit. Ik hoop snel weer op een motor te kunnen kruipen en weer aan de opbouw te beginnen."

"Na een moeilijk 2020 heb ik het gevoel dat ik weer op de goeie weg ben. Ik voel me klaar om mij nog 1 keer helemaal te geven", zegt Strijbos, die bij Van Venrooy Racing ploegmaat wordt van Brent Van Doninck.