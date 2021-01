Nieuwe F1-baas: "Rijders moeten beseffen dat ze rol als ambassadeur hebben"

"F1-rijders moeten beseffen dat ze ambassadeurs van de sport zijn"

Met de Italiaan Stefano Domenicali staat er iemand nieuw aan het roer van de F1. Hij volgt de Ier Chase Carey op. In een interview met Sky Sports F1 had Domenicali het over Lewis Hamilton en het komende F1-seizoen.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton zit voorlopig nog zonder contract bij Mercedes. Een kwestie van tijd?

"Ik heb geen andere informatie dan jullie, ik wacht ook op bevestiging van het team en van Lewis, net als iedereen", zegt Domenicali, die er wel vanuit gaat dat de Brit volgend seizoen nog bij Mercedes rijdt.

"Lewis is een hoofdrolspeler. Hij heeft de ongelooflijke uitdaging om de beste te worden in aantal wereldtitels. Ik kijk er echt naar uit om hem te zien strijden op de baan, op een manier hoe hij zich gedraagt als man, niet enkel als een rijder."

Domenicali ziet ook een belangrijke rol voor alle F1-rijders. Zo kwam F1-debutant Nikita Mazepin (Haas) een tijd geleden negatief in beeld door grensoverschrijdend gedrag. Domenicali benadrukt het belang van het gedrag van alle piloten.

"Zij vertegenwoordigen de ziel van de sport. Hun rol als ambassadeur van de sport wordt cruciaal in de toekomst. Ik wil ervoor zorgen dat ze dat ook beseffen."

Zo was wereldkampioen Hamilton vorig jaar hét boegbeeld van de Black Lives Matter-acties in de Formule 1. "Natuurlijk willen we niet politiek zijn, dat is niet onze taak. Maar we willen wel de waarden van de maatschappij onder de aandacht brengen."

Daarmee startte de F1 vorig jaar al met het "We Race As One"-initiatief. Daarmee wil Domenicali ook komend seizoen doorgaan. "Diversiteit en "We Race As One" zullen ons de kans geven om de minuten voor de start te gebruiken om waarden die verband houden met diversiteit onder te aandacht te brengen", aldus Domenicali.