Roma klungelt er voor 2e keer dit seizoen op los: wissel te veel in bekerduel

Roma beleefde tegen Spezia een pijnlijke avond. De bezoekers kwamen al snel op een 0-2-voorsprong, maar Pellegrini en Mchitarjan sleepten nog verlengingen uit het vuur.

Daarin schoten de Romeinen zichzelf in de voet met twee snelle rode kaarten, voor verdediger Mancini en doelman Pau Lopez. Coach Paulo Fonseca gooide met verdediger Roger Ibañez en keeper Daniel Fuzato nog twee nieuwe krachten in de strijd, maar met 11 tegen 9 scoorde Spezia nog twee keer.

Exit Roma dus en het werd nog pijnlijker toen na de wedstrijd bleek dat de thuisploeg een wissel te veel doorgevoerd had. De Romeinen gingen ervan uit dat ze in de verlengingen over een extra wissel beschikten, maar die regel geldt niet in de Italiaanse beker.

Het is al de tweede keer dit seizoen dat Roma zichzelf te kijken zet. De 1e competitiematch van het seizoen ging verloren voor de groene tafel omdat het tegen Verona Amadou Diaware liet opdraven, terwijl de middenvelder ingeschreven was op een verkeerde spelerslijst en dus niet speelgerechtigd was.

Coach Fonseca wilde gisteravond niet veel kwijt na de foutieve wissel. "Als er een probleem is, zullen we dat intern bespreken", aldus de Portugees. "Of ik onder druk sta? Ik sta al sinds mijn eerste dag hier ter discussie."