Juventus blinkt zijn povere seizoen toch nog wat op met bekerwinst

Gisteren plaatste Juventus zich al, maar een nieuwe finale tegen Napoli zat er niet in. Atalanta had geen zin in dat feestje. Napoli had in de heenmatch al geflirt met een nederlaag, maar kon uiteindelijk de schade tot 0-0 beperken. Dat zat er in Bergamo niet in.





Napoli kon nog altijd niet op Mertens rekenen. Atalanta overrompelde de bezoekers en stond na een kwartier al 2-0 voor, door goals van Zapata en Pessina. Na de 2-1 van Lozano was het even weer spannend, want Napoli stond plots weer op 1 goal van de kwalificatie. Lang duurde die hoop niet. De tandem Zapata-Pessina sloeg een laatste keer toe.