VIDEO: Lukaku en Zlatan in de clinch, maar Lukaku lacht het laatst

Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku speelden ooit nog samen bij Manchester United, maar nu zij elk de voorhoede leiden van een Milanese topclub lijkt de liefde over.

Aan de vooravond van de bekerclash werden de zaken tussen beide spitsen - vooral dan in de media - op scherp gezet. Ibrahimovic leek de bovenhand te halen, met de 0-1 na een halfuur.

Bovendien won hij ook de psychologische oorlog met Lukaku. De Zweed naaide zijn concurrent verbaal zo op dat Lukaku bijna over de rooie ging. "Zwijg over mijn moeder", registreerden de microfoons in het lege stadion, waarna de verwensingen over en weer bleven vliegen.

Maar Ibrahimovic zou zijn spelletje duur betalen. Hij kreeg voor het akkefietje, net als Lukaku, een gele kaart. Na de rust ging hij opnieuw op de bon en mocht hij gaan douchen.

Dan verging het Lukaku beter, want hij maakte met een penalty gelijk voor Inter. Een sterke doelman Tatarusanu hield Lukaku daarna nog een paar keer van de 2-1, maar diep in de extra tijd was de Roemeen toch geklopt op een vrijschop van invaller Eriksen. Lukaku lachte in zijn vuistje, terwijl Ibrahimovic zat te balen in de kleedkamer.