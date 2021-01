Jungels: "Ronde zit nog in mijn hoofd, maar ik rijd de Vlaamse klassiekers niet"

"De beslissing was niet evident, maar ik ben tevreden dat ik ze genomen heb. Alle partners hier bij de ploeg gaan ervoor en dat bevalt me."

"Ik heb er met (teambaas) Vincent Lavenu over gepraat en zowel voor het team als voor mij was dat een heel belangrijk gegeven. Ik mik op het algemene klassement, vooral in koersen van 1 week."

Ook voor Bob Jungels dezelfde vraag als voor Stan Dewulf: waarom is hij van team veranderd? Het antwoord klinkt simpel: "Ik zocht een plaats waar ik kopman kon zijn. Met het vertrek van Romain Bardet en Pierre Latour was er hier een plaats voor mij voor de rittenkoersen."

Ik mik op het algemene klassement, vooral in koersen van 1 week, en wil me weer meer toeleggen op tijdritten.

"Er zit nog rek op bij mij, vooral voor het algemene klassement"

"Bij Quick-Step was het moeilijk met jongeren als Remco en wereldkampioen Julian Alaphilippe. Ik had er wel in veel koersen een vrije rol, vooral in de Vlaamse. Maar hier zal ik meer ruimte hebben om hard te werken en om me nog te ontwikkelen."

Voor Deceuninck-Quick Step won Jungels onder meer Luik-Bastenaken-Luik in 2018 en Kuurne-Brussel-Kuurne in 2019, maar bij de ploeg van Lefevere zitten veel hanen op een erf, dat correspondeerde niet meer met de rol die hij wil spelen.

"Normaal rijd ik dit jaar de Vlaamse klassiekers niet"

"Het team wil mij en Cosnefroy als kopmannen in de Ardennen. Daar gaan we ons op voorbereiden."

"Normaal dit jaar niet. Dat is een keuze van het team en van mezelf. Vlaanderen zit nog in mijn hoofd. Persoonlijk zou ik de Ronde van Vlaanderen nog wel willen rijden, maar de ambities van het team zijn ook belangrijk. Ze hebben een groep gecreëerd rond Oli en Greg."

"Ik voel hier respect en goesting"

In een team dat het rondewerk weet te waarderen en afscheid nam van Bardet, voelt Jungels - 2 keer top 10 in de Giro - zich met respect verwelkomd: "Vooreerst voelt het alsof het hele team een nieuwe start maakt. Met heel wat nieuwe partners: Citroën, BMC-fietsen..."

"Dat een grote sponsor als Citroën in deze moeilijke tijden aan boord kwam, toont dat iedereen zich enorm hard wil engageren. Dat zorgt ook voor een bepaalde zekerheid bij de renners."

"En ik voel hier natuurlijk respect. Er zijn heel veel jongeren die uit het opleidingsteam komen. Maar naast dat respect is er ook de goesting om samen te werken. Dat gevoel leeft ook sterk bij mij. Ik heb zin om hier een groep te creëren en de kansen zijn er hier voor."

Corona zorgt wel voor een heel andere seizoensstart dan anders. Dat er zoveel nieuw is, is ook wel hinderlijk, stelt Jungels vast: "We leven in een tijd waarin materiaal niet zo makkelijk overal raakt, het is door de inperkingen lastig om te ontdekken hoe iedereen functioneert, het is ook moeilijk om goeie relaties aan te knopen, ook al met het mondmasker. Je wil ook niet te veel mensen zien."

"Anderzijds voel ik me hier heel op mijn gemak. De sfeer is heel goed, het materiaal is top. De manier van werken is heel motiverend. Bij Quick-Step waren jarenlang min of meer dezelfde mensen en hetzelfde materiaal, dus daar was er meer cohesie, maar dat zal hier doorheen de tijd ook komen."