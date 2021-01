Sven Jaecques: "Transfer van Marouane Fellaini naar Antwerp onmogelijk? Neen"

Marouane Fellaini staat nog altijd op de loonlijst van zijn Chinese club, maar bij Antwerp draait Luciano D'Onofrio de sportieve plaatjes. En die twee kennen elkaar van bij Standard.

In de vraagjesronde werd Sven Jaecques geconfronteerd met het gerucht dat Antwerp met Fellaini zou flirten. "Of zijn komst onmogelijk is? Neen", antwoordde de general manager.

In de uitzending kwam het onderwerp nog eens aan bod. "Het kan eventueel", zei hij over een transfer. "Maar vandaag is daar helemaal niets van aan."

"Fellaini is een paar keer bij ons geweest voor de coronaperiode. Hij kent Luciano uiteraard heel goed en kwam naar wedstrijden en trainingen kijken."

"Maar er zijn zaken die vandaag realistisch zijn en ook niet. Over de toekomst spreek ik me niet uit."