Internationale atletiekmeeting in Gent kan doorgaan ondanks coronabeperkingen

Dat de IFAM Indoor toch kan doorgaan - als eerste grote Belgische atletiekwedstrijd sinds de Nacht van de Atletiek in Heusden op 6 september - is goed nieuws voor een hoop Belgische atleten.

Zij krijgen op 13 februari een uitgelezen kans om zich te plaatsen voor het EK Indoor, dat begin maart in het Poolse Torun op het programma staat.

Omdat de IFAM vanaf dit jaar toetreedt tot de World Indoor Tour, vallen er in Gent ook bijzonder veel punten te scoren voor de olympische ranking. De World Indoor Tour zorgt ook voor 12.000 euro extra prijzengeld.

De organisatoren van de IFAM Indoor hebben stevig moeten snoeien in hun programma, want alleen elite-atleten mogen deelnemen. Het nationale programma vervalt, alleen het internationale gedeelte blijft over. Publiek is niet toegelaten.