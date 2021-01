Vanmarcke: "9 op de 10 keer zal ik Van Aert en Van der Poel niet kloppen, maar soms heb je geluk"

Sep Vanmarcke maakte deze winter de overstap naar Israel Start-Up Nation. De 32-jarige Belg is met zijn nieuwe ploeg op stage in Girona. "Het is een nieuwe prikkel en dit motiveert me om nog beter te doen", vertelt hij.

Vanmarcke is op zijn 32e de nieuwe kopman voor het voorjaar bij Israel Start-Up Nation. Hij tekende er een contract voor 3 jaar. "Ik blijf altijd vrij lang bij hetzelfde team, ik verander niet zomaar", vertelt hij vanop stage. "Ik kon kiezen tussen een, twee of drie jaar en ik heb meteen voor drie jaar getekend. Dat is voor mij belangrijk, dat ik ergens langer blijf, mee de ploegsfeer creëer en echt deel uitmaak van het team." "Ik was wel gelukkig bij EF, zeker en vast. Maar in het begin van mijn carrière werd me ooit door iemand verteld dat ik nooit langer dan vier jaar bij een team mocht blijven en uiteindelijk bood deze kans zich aan. Ik ben blij dat ik ze heb gegrepen." "Bij mijn vorige ploeg reden veel sterke renners, grote namen. Hier zijn nog veel onbekende jongens, renners die nog niet echt op het voorplan traden. Ik leer nieuwe mensen kennen, nieuwe inzichten en dat kan alleen maar goed zijn voor mijn carrière. Het is een nieuwe prikkel, het motiveert me om het nog beter te doen."

Ze misten hier een kopman en dan rijdt de rest van de ploeg ook wat verloren

"André Greipel kwam op het eind van het seizoen in Gent-Wevelgem naast mij rijden in de koers en vertelde hoe blij hij was dat ik erbij kwam. Ze misten een kopman en dan raakt de rest van de ploeg ook wat verloren. Nu ben ik hun kopman in het voorjaar." " Ik zie hier toch wel enkele goede renners, zoals Alexis Renard, Mads Würtz Schmidt en Jenthe Biermans. Die jongens kunnen profiteren van mijn aanwezigheid hier. Ik wil mijn kennis met hen delen."

"Ik had in 2020 te weinig koersen op mijn planning"

Vanmarcke vond 2020 een beetje een verloren jaar. "Ik was de eerste koersen goed begonnen, maar toen kwam de lockdown. Ik heb die goed verteerd en keek enorm uit naar het najaar met de klassiekers, maar dat liep niet goed." "Ik had gewoon te weinig koersen op de planning staan. De ploeg wilde enkel WorldTour-koersen rijden en dan nog niet eens allemaal en dus reed ik in dat najaar, met het BK en EK erbij, slechts tien wedstrijden. Dat is te weinig. Het ontbrak me aan koersritme en vorm om mee te doen in de klassiekers. Dat is jammer." "Ik hoop nu dat er niet te veel koersen worden geschrapt de komende weken want ik heb echt het gevoel dat ik sinds maart niet meer gekoerst heb. De honger is groot."

Vanmarcke bij zijn vorige ploeg

"Van Aert en Van der Poel zijn sterker, maar soms heb je geluk en win je wel"

Acht Vanmarcke zich nog in staat om Mathieu van der Poel en Wout van Aert te kloppen? "Natuurlijk. 9 op de 10 keer waarschijnlijk niet want intrinsiek staan zij een niveau hoger dan ik, dan iedereen eigenlijk. Maar daarom moet je je niet vooraf gewonnen geven." "Kijk naar mijn zege in Omloop Het Nieuwsblad tegen Tom Boonen. Dat is een mooi voorbeeld. In principe kon ik hem niet verslaan, maar ik deed het toch. Je moet zelf een topdag hebben en zij misschien een mindere dag. Dan maken ze een tactisch foutje en dan win je wel. Ik heb al heel mijn carrière moeten opboksen tegen jongens zoals Cancellara, Boonen, Sagan, ... Soms heb je geluk en win je wel. Daar blijf ik voor trainen, dat motiveert me om het vol te houden." "Ik vind dat ik al veel mooie dingen heb gepresteerd. Soms wordt echt wel onderschat wat ik al heb gerealiseerd. Een tweede plaats in Parijs-Roubaix, twee keer derde in de Ronde van Vlaanderen en twee keer tweede in Gent-Wevelgem om er een paar te noemen. Ik heb geleerd om daar tevreden mee te zijn, het positieve te onthouden, maar dat neemt niet weg dat ik blijf jagen op die klassieke winst."