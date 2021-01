Gillé: "Of Australian Open goed idee was? Helemaal niet eigenlijk"

Ondertussen zitten er al zo'n 75 deelnemers aan de Australian Open vast op hun hotelkamer na een positieve test op hun vluchten naar het toernooi. Dubbelspeler Gillé is daar niet bij. Hij kan vanaf morgen beginnen te trainen.

"Het loopt wel spuigaten uit ondertussen. Het toernooi begint op 8 februari dus tegen dan zullen alle spelers wel buiten kunnen, maar presteren op topniveau wordt moeilijk voor de spelers die twee weken vastzitten op hun kamer. In de chatgroep met spelers is er al voorgesteld om maar naar 2 gewonnen sets te spelen, maar ik denk niet dat de organisatie daar al mee bezig is. Ze moeten eerst deze chaos opvangen."

Sommige spelers zeggen dat ze niet op de hoogte waren van de strenge regels. "Dat klopt niet. Ik kan niet voor de vrouwen spreken, maar de ATP-spelers wisten het wel. Dat is allemaal uitgelegd in de meeting vooraf. De spelers waren misschien zelf niet aanwezig en moeten dan in eigen boezem kijken."

Zijn de tennissers eigenlijk welkom in Australië? "Ik ben graag hier maar in de media lees je wel dat de mensen echt niet tevreden zijn. Heel wat mensen hebben hier maanden in een harde quarantaine gezeten. Er zijn mensen die nu nog gescheiden zijn van hun familie en niet naar huis kunnen. Ze zijn dus boos en gefrustreerd dat er wel 1.200 tennissers van over heel de wereld het land in mogen. Het ligt gevoelig."

Was het een goed idee om te organiseren? "Op dit moment, zoals het nu loopt, helemaal niet eigenlijk. Er was veel twijfel op voorhand en dat was terecht. Dit is het slechtste scenario. De omstandigheden voor spelers zijn niet goed. Ik denk dat er veel mensen al denken: "hadden we het maar niet gedaan"."