O'Sullivan gewipt door Higgins op Masters: "Hoop dat John het toernooi wint"

Zesvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan kwam met een 97-break het best uit de startblokken in een epische clash met viervoudig wereldkampioen John Higgins.

De Schot reageerde gevat en zette een 3-1-tussenstand op het bord, met onder meer een break van 145 - de hoogste van het toernooi - en een 110-break. O'Sullivan hing de bordjes weer in evenwicht door op zijn beurt twee centurybreaks te potten.

Van frame 3 tot frame 7 scoorden Higgins en O'Sullivan met zijn tweeën liefst 5 vijf centurybreaks op rij, waarmee ze het Mastersrecord van Stephen Maguire en Neil Robertson uit 2009 evenaarden.



Higgins, die de Masters won in 1999 en 2006, stoomde door naar een 6-3-overwinning en neemt het in de halve finales op tegen David Gilbert. In de andere halve finale staan Stuart Bingham en Yan Bingtao tegenover elkaar.

"Ik hoop dat John Higgins het toernooi wint, voor hem en voor de sport", toonde Ronnie O'Sullivan zich een sportieve verliezer. "Het zou fantastisch zijn om John nog eens een trofee te zien pakken. Hij is veel te goed om dat niet te doen."

"Dat hij de voorbije jaren niet meer toernooien won, heeft wellicht alleen met Judd Trump te maken. Zelf moet ik hard blijven werken en hopen dat ik daardoor mijn beste spel terugvind."